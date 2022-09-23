В Воронежской области началось голосование жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей на референдуме

23 сентября в Воронежской области стартовало голосование жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей на референдуме по вопросу о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ.

- В эти дни свершается важное историческое событие - жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей выскажут свое мнение о том, в какой стране они хотят жить дальше. Это значит, что они определяют сейчас не только свою судьбу, но и судьбу России. Мы видим, что люди устали от притеснений, несправедливости и опасностей, которым они подвергались многие годы. Они крайне нуждаются в нашей защите. Очень надеюсь, что именно ее выберет подавляющее большинство участников референдумов. И мы вскоре сможем от души поздравить своих новых соотечественников. Добро пожаловать в Россию, друзья! - сказал сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Напомним, голосование продлится в течение пяти дней - по 27 сентября. Помещения для голосования работают во всех районах Воронежской области, в столице Черноземья члены избирательных комиссий ЛНР и ДНР принимают по адресу ул. 9 Января, 108. Проголосовать можно с 9.00 до 19.00.

Все вопросы по голосованию на референдуме можно задать по телефону горячей линии +7 (473) 229-44-36. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 без выходных.

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