ПВР обеспечили кроватями и постельным бельем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Воронеже создали два пункта временного размещения для мобилизованных. В комфортных условиях при необходимости могут разместить до 600 человек. ПВР обеспечили кроватями и постельным бельем. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале в среду, 28 сентября.

Кстенин отметил, что работа с районными комиссариатами продолжается. Сегодня обсудили типичные проблемы, с которыми сталкиваются военкоматы, продумали ряд решений.

- Обсудили и типичные жалобы от родственников мобилизованных, которые поступают через ОНФ. В индивидуальном порядке будем разбирать их уже на местах, в рамках моих посещений военкоматов, - добавил мэр.

Напомним, ранее стало известно, что военный комиссар Воронежской области Сергей Панков отменил запрет на выезд за пределы области для военнообязанных воронежцев. Губернатор Александр Гусев распорядился проверить все сообщения о нарушениях прав тех, кто получил повестки. В случае их выявления – устранить в течение суток.