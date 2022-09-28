Военком отменил запрет на поездки по России для военнообязанных воронежцев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков отменил третий пункт приказа о мобилизации в регионе своим новым приказом. Речь в нем шла о запрете выезда на пределы области для военнообязанных воронежцев. Теперь никаких ограничений на передвижение внутри области и страны нет, акцентировали в правительстве Воронежской области.

Напомним, ранее губернатор области Александр Гусев распорядился проверить все публичные сообщения о нарушениях прав получивших повестки. В случае их выявления – устранить в течение суток.

Кроме того, глава региона потребовал вернуть всех незаконно мобилизованных граждан.