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Происшествия27 сентября 2022 10:32

Осужденная за взятки экс-директор воронежского вуза не смогла добиться пересмотра приговора

Апелляция оставила его в силе
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Экс-директор филиала «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова» Валентина Сухова, которую осудили за взятки и злоупотребление полномочиями, не смогла добиться в апелляции изменения реального приговора. Об этом рассказали в пресс-службе Воронежского областного суда во вторник, 27 сентября.

Ранее Железнодорожный суд приговорил женщину к 2,6 годам колонии общего режима и штрафу в 10 млн рублей. Защита Суховой подала в апелляцию. Но жалобу не удовлетворил вышестоящий суд.

Напомним, в октябре 2021 года ее осудили за взятки. Дама также должна выплатить в доход государства внушительный штраф - 10 млн рублей. Кроме того, ее лишили права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях всех уровней и государственных и муниципальных органах в течение четырех лет. А в марте она вновь оказалась на скамье подсудимых уже за злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ).