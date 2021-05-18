Дело руководительниц воронежского вуза о взятках на 3 млн передали в суд

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже передано в суд уголовное дело о коррупции, фигурантами которого стали бывшие руководительницы местного филиала Морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Ленинский проспект, 174Л). Директора учебного заведения Валентину Сухову и ее заместителя Наталью Сафонову обвиняют в получении крупных взяток. Сумма составила более 3,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте 17 мая.

Женщинам вменяют совершение 34 эпизодов по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере). По версии следствия, они получали деньги от студентов за успешную сдачу промежуточных и итоговых аттестаций.

– В ходе предварительного расследования бывшие руководители учебного заведения признали вину в совершении преступлений и заявили ходатайства о заключении соглашений о сотрудничестве, которые были удовлетворены прокурором, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, руководительниц вуза задержали в феврале 2021 года. Суд отправил их под домашний арест.

Ранее в суд также передали уголовное дело о мошенничестве адвоката, который пообещал руководительницам за 3,2 млн рублей спасти их от уголовных дел. Он получил деньги, при этом понимал, что повлиять на работу органов не в силах. Мужчину в итоге задержали сотрудники УФСБ.