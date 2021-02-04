В Воронеже директора филиала федерального вуза и ее заместителя поймали на взятках в миллион рублей

Директору и завучу вуза грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Задержана директор Воронежского филиала университета Морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и ее заместитель по учебной работе. Начальниц вуза (одной 54 года, другой 60 лет) обвиняют в крупных взятках.

По данным совместной оперативной разработки региональных управлений полиции и ФСБ, в 2019 и 2020 годах женщины, руководившие филиалом вуза, организовали нехитрую схему обогащения. Перед очередной сессией они собирали дань со студентов. Деньги учащиеся вуза кидали на личную банковскую карту одной из начальниц. Взамен им гарантировали успешную сдачу зачетов и экзаменов, а также защиту выпускных квалификационных работ. В результате преступный доход директора и завуча составил более миллиона рублей.

Сотрудники Воронежского следственного отдела на транспорте ММСУТ СК России возбудили три уголовных дела по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Обоим начальницам вуза грозит до 12 лет лишения свободы.