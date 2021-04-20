В Воронеже дошло до суда дело адвоката, обманувшего директора и завуча вуза на 3,2 миллиона рублей

Адвокату грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 60-летнего адвоката. Его обвиняют в крупном мошенничестве.

По данным следствия, в ноябре 2020 года с адвокатом связались 54-летняя директор и 60-летняя завуч Воронежского филиала университета Морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Обоим дамам грозило возбуждение дела о взятках более чем в миллион рублей от студентов. Почему-то женщины решили, что адвокат сможет уладить все их проблемы.

Юрист не стал их разубеждать. Но заявил, что для «решения вопроса» нужна кругленькая сумма – 3,2 миллиона рублей. Хотя сам не собирался ничего предпринимать. Эту сумму женщины передавали ему частями – с декабря 2020-го по январь 2021 года. Однако махинации адвоката стали известны сотрудникам ФСБ. И в феврале всю криминальную троицу задержали. Адвоката при этом арестовали.

- На следствии мужчина признал свою вину и возместил своим «клиенткам» причиненный ущерб. Его вина подтверждается также показаниями свидетелей, протоколами обысков. Адвокату грозит до десяти лет заключения со штрафом до миллиона рублей, - сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Максим Гуров.