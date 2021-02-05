Директор и завуч воронежского вуза, пойманные на взятках, стали жертвами мошенничества адвоката на 3,2 миллиона рублей

Адвокаты, как и обманутых им дам, обвиняемых во взятках, задержали. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Скандал в Воронежском филиале университета Морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, где на взятках более чем в миллион рублей от студентов поймали 54-летнего директора и 60-летнего завуча, получил неожиданное продолжение.

Оказалось, что женщины, уличенные в преступлении, не смирились с тем, что им придется отвечать по уголовному делу. В ноябре 2020 года они обратились к 59-летнему адвокату с просьбой помочь «уладить» ситуацию с правоохранительными органами. Юрист решил «раскрутить» хватавшихся за призрачную соломинку дам. И сказал, что, действительно, может добиться прекращения проверки силовиков в вузе. Только для этого нужно удовлетворить аппетиты «уважаемых людей», и нужно на это 3,2 миллиона рублей. На самом деле адвокат ничего делать не собирался. Просто хотел наложить лапу на весьма приличные деньги.

С декабря 2020-го по январь 2021 года адвокат получил от руководительниц вуза требуемую сумму. А в феврале всех троих задержали в ходе совместной операции сотрудников СК и ФСБ. Женщинам по их статье, карающей за получение взятки, грозит до 12 лет лишения свободы. А адвокат ответит по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» (до десяти лет заключения со штрафом до миллиона рублей).