Юрий Хой спел с воронежским оркестром спустя 22 года после смерти

скриншот видео исполнения воронежским оркестром хита Хоя на крыше ресторана

Популярность воронежской панк-группы «Сектор Газа» и ее лидера Юрия Хоя не пропьешь. Клинских ушел из жизни 22 года назад, но до сих пор его творчество не отпускает поклонников. Начавшийся летом музыкальный флешмоб, когда академические оркестры и ансамбли играют хиты Хоя, получил интересное продолжение. С музыкантами неожиданно спел сам Хой.

В июле 2022 года симфонический оркестр под управлением Евгения Мингалева сыграл на крыше высотного ресторана Воронежа композицию «Сектора Газа» «Туман». В этот раз звукорежиссер Паша Звук наложил на запись музыкантов голос Юрия Клинских.

Напомним, во флешмобе исполнения классическими музыкантами хитов «Сектора Газа приняли участие Донецкий академический симфонический оркестр (музыканты сыграли хит «Сектора газа» «Пора домой» на крыше одного из самых высоких зданий Донецка), а в начале сентября к акции присоединились музыканты из ЛНР - инструментальную версию хита «Пора домой» исполнил ансамбль преподавателей «Классик» Алчевской детской музыкальной школы № 2