Ансамбль из Луганской народной республики исполнил хит воронежской группы "Сектор Газа"

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Музыканты из Алчевска Луганской народной республики присоединились к патриотической акции, которая проходит на территории Российской Федерации и Донбасса. Ансамбль преподавателей «Классик» Алчевской детской музыкальной школы № 2 исполнил инструментальную версию хита «Пора домой» лидера воронежской панк-группы «Сектор Газа» Юрия Клинских.

Ранее воронежский оркестр под управлением дирижера Евгения Мингалева сыграл песню Юрия Хоя «Туман» на крыше восьмиэтажного здания.

В свою очередь выступление воронежских музыкантов стало ответом на исполнение Донецким академическим симфоническим оркестром хита «Сектора газа» «Пора домой» на крыше одного из самых высоких зданий Донецка.