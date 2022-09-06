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Звезды6 сентября 2022 11:21

Ансамбль из Луганской народной республики исполнил хит воронежской группы "Сектор Газа"

Преподаватели детской музыкальной школы сыграли композицию Юрия Клинских "Пора домой"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
скриншот видео

скриншот видео

Музыканты из Алчевска Луганской народной республики присоединились к патриотической акции, которая проходит на территории Российской Федерации и Донбасса. Ансамбль преподавателей «Классик» Алчевской детской музыкальной школы № 2 исполнил инструментальную версию хита «Пора домой» лидера воронежской панк-группы «Сектор Газа» Юрия Клинских.

Ранее воронежский оркестр под управлением дирижера Евгения Мингалева сыграл песню Юрия Хоя «Туман» на крыше восьмиэтажного здания.

В свою очередь выступление воронежских музыкантов стало ответом на исполнение Донецким академическим симфоническим оркестром хита «Сектора газа» «Пора домой» на крыше одного из самых высоких зданий Донецка.