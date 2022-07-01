Воронежский оркестр сыграл хит «Сектора газа» на крыше высотки

скриншот видео из телеграмм Александра Гусева

Воронежские музыканты шикарно исполнили хит группы «Сектор газа». Оркестр под управлением дирижера Евгения Мингалева сыграл песню Юрия Хоя «Туман» на крыше восьмиэтажного здания. Получилось очень атмосферно: солнце, академические инструменты, простор над воронежским морем и хулиганский Хой.

Записью поделился в своих блогах в соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Когда увидел, как симфонический оркестр сыграл наш воронежский «Сектор газа» на крыше Донецкой филармонии, попросил наших артистов поддержать эту славную историю. Мы обязательно пройдем этот путь через туман! – написал глава региона в посте.

Выступление воронежских музыкантов стало ответом на исполнение Донецким академическим симфоническим оркестром хита «Сектора газа» "Пора домой" на крыше одного из самых высоких зданий Донецка.