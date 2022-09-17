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Происшествия17 сентября 2022 12:32

В Воронеже извращенца, напавшего в подъезде на 8-летнюю девочку, отправили в СИЗО

Там он пробудет, как минимум, до 13 ноября
Юрий КОЗЛОВ
кадр с поста Павла Башилина.

кадр с поста Павла Башилина.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В Воронеже в Коминтерновском районном суде удовлетворили ходатайство следователя о направлении в СИЗО извращенца, расстегнувшего штаны перед 8-летней девочкой. Теперь он пробудет в следственном изоляторе, как минимум, до 13 ноября.

Напомним, отморозок днем 14 сентября зашел за ребенком в подъезд дома № 98 на Московском проспекте и попытался совершить в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Та стала сопротивляться. Это ее спасло, извращенец убежал. Вскоре преступника задержали. Сразу возбудили уголовное дело и направили в суд ходатайство о его заключении под стражу. Служители Фемиды тоже сработали оперативно. Теперь извращенца ждет либо долгий тюремный срок, либо (если его признают невменяемым) принудительное лечение в соответствующем медучреждении.

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