Воронежцы распространили в соцсетях фотографии мужчины, пристававшего к 8-летней девочке в подъезде

скриншот из соцсетей

Днем 15 сентября горожане распространили в соцсетях предупреждение о домогательствах к несовершеннолетней - видео приставания молодого парня к школьнице в подъезде в Коминтерновском районе. Инцидент произошел около трех часов дня 14 сентября.

- Мужчина в подъезде дома по адресу Московский пр., 98 пытался совершить насильственные действия сексуального характера над 8-летней девочкой. Ситуация произошла вчера, 14.09! Родители, будьте бдительны! Покажите фото детям! Его поймали, но не факт, что надолго. У полиции биоматериала его нет. Неизвестно, в общем, когда этот человек будет еще искать себе жертв! – так сопроводили видео обеспокоенные горожане.

В ролике нарезка с двух камер наблюдения - на подъезде и у лифта. Видно, как молодой парень с рюкзаком идет к подъезду, где девочка с зонтом пытается открыть дверь. Мужчина заходит внутрь раньше и подходит к лифту, пока школьница складывает зонт. В то время как девочка подходит к дверям лифта, отморозок начинает расстегивать штаны и двигается на ребенка. В этот момент крошка пытается оттолкнуть его, и он убегает.

«Комсомолка» сделала запрос в следственные органы по поводу этого случая.