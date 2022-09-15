В Воронеже задержали отморозка, пристававшего к 8-летней девочке в подъезде

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

В столице Черноземья задержали отморозка, пристававшего к несовершеннолетней девочке в подъезде. Инцидент произошел днем 14 сентября в Коминтерновском районе. Фото отморозка и видео, где парень снимает штаны перед 8-летней школьницей у лифта в многоэтажке на Московском проспекте, 98 распространили местные жители в соцсетях - предупреждали родителей и детей.

- Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.