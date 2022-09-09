В воронежском торговом центре подрались две женщины

Дикий инцидент в ТРК "Арена", к счастью, закончился мирно. Фото: с сайта ТРК "Арена".

В четверг, 8 сентября, в Коминтерновском районе в ТРК «Арена» (Бульвар Победы, 23Б) подрались две женщины. Инцидент случился у магазина Gloria Jeans. По словам очевидцев, женщины вцепились друг другу в волосы. Их оттащили друг от друга полицейские.

- В магазине произошла кража. И наши сотрудники пришли туда для расследования этого преступления. В это время и случилась драка. После того, как женщин разняли, они отказались от претензий друг другу. Соответственно заявление в полицию ни одна, ни другая не написали, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, утром 8 августа произошел конфликт в маршрутке № 47. Мужчина, которому водитель не дал курить в салоне, вышел на улице Остужева и разбил стекло автобуса. А потом пустился бежать. Шофер догнал его и повалил на землю. Вскоре полицейские задержали дебошира, он признал свою вину.

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