В Воронеже пассажир поругался с водителем маршрутки, вышел и разбил стекло автобуса

Водитель бежит за разбившим стекло его автобуса пассажиром. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

Утром в четверг, 8 сентября, на остановке Остужева в маршрутке № 47 случилось ЧП. Ранее в салон зашел мужчина плотного телосложения и повел себя неадекватно. Сначала стал приставать к пассажирам, потом вынул сигареты и зажигалку и собирался начать курить. Сентябрь, холодно, окна закрыты. Понятно, что пассажиры стали возмущаться.

Водитель потребовал прекратить курить. На что получил в ответ мат и угрозу от странного пассажира, что тот сожжет маршрутку. На Остужева хулиган вышел на улицу. Автобус немного отъехал и остановился на светофоре. Тогда дебошир подошел к двери и кинул в стекло чем-то твердым. Окно разбилось. Хулиган кинулся бежать. Шофер бросился за ним, догнал его и повалил на землю. Этот момент попал на видео, его разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

В региональном ГУ МВД сообщили, что уточняют информацию об этом ЧП. Пока неясно, подал ли шофер маршрутки заявление на пассажира, разбившего стекло.

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