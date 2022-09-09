В Воронеже полицейские задержали пассажира, разбившего стекло в маршрутке

Вскоре после того, как водитель догнал разбившего стекло пассажира, хулиган попал в полицию. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

Полицейские задержали мужчину, разбившего стекло в маршрутном автобусе № 47 утром 8 сентября на остановке Остужева. Напомним, пассажир зашел в салон и стал приставать к людям, а потом попытался закурить. Шофер сказал ему, что при закрытых окнах нельзя дымить. А в ответ получил угрозу сжечь автобус. Через некоторое время мужчина вышел на Остужева, но только для того, чтобы вернуться с чем-то тяжелым и бросить его в окно маршрутки. Стекло разбилось, а водитель пустился в погоню за дебоширом, настиг его и повалил на землю. Видео окончания конфликта разместили в соцсетях.

- Вскоре после этого хулигана задержали. Его личность установили, им оказался житель Железнодорожного района. Дебошир признал свою вину. Наши сотрудники выясняют, был ли он пьян во время инцидента. В ходе проверки установят все обстоятельства этого ЧП, после чего определят, как будет пассажир отвечать за свои неадекватные действия, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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