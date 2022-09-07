Жителям трех улиц Воронежа спустя месяц вернули горячую воду

Котельные уже запустили Фото: Евгения ГУСЕВА

Проблему с горячей водой в двух 20-этажках на 9 Января (№131 и 133) удалось решить. Котельные уже запущены. Об этом рассказал первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин во вторник, 6 сентября.

Напомним, горячая вода в этих домах исчезла еще в начале августа. Проблема была в том, что эксплуатирующая котельные организация разорвала контракт с УК, а нового подрядчика оперативно не нашли. Из-за действий организации остановились три котельные, а без ресурса помимо жителей высоток на 9 Января остались жители улиц Республиканская и Машиностроителей.

– Договоры аренды заключены на все три котельные. На сегодня горячую воду подают все три котельные. На Республиканской решена проблема с комплектующими для газового оборудования, других технических проблем там нет, и горячее водоснабжение возобновлено 6 сентября, – пояснил Сергей Петрин.