Месяц без воды. В мэрии рассказали, почему жители двух воронежских высоток остались без кипятка

Горячей воды нет уже месяц Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители двух 20-этажек на улице 9 Января уже месяц ждут возвращения горячей воды. Речь идет о домах №131 и 133. В управляющей компании «ВУК», которая обслуживает высотки, разводят руками, а в мэрии обещают, что в скором времени вопрос решится. Жильцы же опасаются, что ресурс не вернется и к началу отопительного сезона. В ситуации разобралась «Комсомолка».

Об истории домов «КП Воронеж» уже рассказывала: горячая вода исчезла там еще в начале августа. Для жильцов это стало полной неожиданностью, никаких предупреждений от УК не было, а в городском графике отключений дома не значились. Затем в подъездах появились объявления о том, что на обслуживающей многоэтажки котельной ведутся профилактические работы. Кипяток обещали вернуть 15 августа, но жители до сих пор моются в тазиках.

В мэрии тогда заверили, что о проблеме знают, пытаются ее решить. Отключение там объяснили тем, что работу котельной остановили «из-за действий хозяйствующего субъекта».

Оказалось, что вопрос изначально был не в профилактических работах, а в том, что с компанией «Газпромэнерго», которая обслуживала котельную, расторгли договор.

- Нам сообщили, что договор планируют заключить с компанией «Теплосервис», однако у нее какие-то проблемы с лицензией. И это надолго, - рассказал житель дома Константин.

Котельную обещают запустить в ближайшие дни Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь же в мэрии дают гарантию, что дома подготовят к отопительному сезону. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что вопрос практически решен. Котельную в итоге передали муниципальной «Воронежтеплосети». В скором времени ее запустят, и жители получают горячую воду.

- Требовалось время, чтобы заключить новые договоры на поставку газа и водоснабжения в котельную. Вопрос находится у нас на контроле. Буквально на днях котельные запустят, вопрос будет полностью решен, - рассказали в мэрии.

Отметим, по закону горячую воду коммунальщики могут отключать минимум на две недели. В высотках же ресурса нет уже месяц. Жители намерены подключить к решению вопроса Госжилинспекцию и прокуратуру. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.