Жители двух воронежских высоток с начала августа остались без горячей воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители двух огромных 20-этажных домов №131 и 133 по улице 9 Января в Воронеже в начале августа обнаружили, что в кранах пропала горячая вода. Это стало полной неожиданностью – в городском графике отключений этих адресов не было и УК «ВУК» о предстоящих коммунальных неудобствах заблаговременно не предупреждала.

В то же время на доме появилось объявление, сообщающее, что на обслуживающей многоэтажки котельной в связи с профилактическими работами газовиков с 1 по 15 августа отключат кипяток.

Однако в намеченный срок долгожданная горячая вода из кранов не пошла, зато появилось новое объявление - на этот раз обещающее отсутствие ресурса уже до 22 августа, с настораживающей формулировкой «ориентировочно». Тут жители дома заволновались.

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- У нас появились сомнения, что кипяток дадут и в этот срок, - рассказал житель дома Игорь. – По закону горячую воду не могут отключать дольше, чем на две недели. Мы написали обращение в УК и получили не внушающий надежды ответ, в котором комания открестилась от проблемы.

Теперь жильцы и вовсе задаются вопросом: а проводилась ли в котельной летняя профилактика и готовы ли многоэтажки к новому отопительному сезону? Или их ждут проблемы не только с горячей водой, но и с отоплением?

В мэрии «Комсомолке» рассказали, что знают о возникших проблемах:

- Из-за действий самостоятельного хозяйствующего субъекта остановлена работа котельной, питающей эти дома. Администрация города в решении этой проблемы выступает в интересах горожан. В настоящий момент проработаны юридические и технические пути решения проблемы, об их практической реализации будет сообщено дополнительно.

Тем временем жильцы домов, не дожидаясь последствий, готовят письма в контролирующие органы - ГЖИ и прокуратуру.