Коронавирус к 3 сентября нашли у 1238 жителей Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В регионе стремительно ползут вверх цифры по заболеваемости ковидом. Так, днем 3 сентября федеральный оперштаб сообщил о 1238 зараженных. Днем ранее положительный тест получил 1191 пациент.

Сложно сказать, что болезнь протекает в легкой форме. В больницу положили за последние сутки 107 человек. Учитывая, что коечный ковид-фонд на этой неделе составлял около 900 мест, 490 из которых уже было занято.

При этом летальных случаев не фиксировали. А вот выписали медики 733 пациентов.

Между тем, воронежцы уже стали сообщать о том, что в поликлиниках начали возникать огромные очереди. Люди вынуждены с температурой простаивать два часа, чтобы попасть к врачу.