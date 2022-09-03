Воронежцы пожаловались на длинные очереди в поликлинике № 7

На большие очереди к врачу, образовавшиеся в поликлинике №7 на улице Писателя Маршака, 1, пожаловались воронежцы. Очевидцы сняли их на видео и разместили его в группе «Воронеж VRN» в соцсети «ВКонтакте» 2 сентября.

Автор ролика рассказал свою историю: он пришел в поликлинику с температурой, как и многие другие пациенты с симптомами новой коронавирусной инфекцией. Но ожидать приема ему пришлось на улице. Для удобства им из самого учреждения вынесли скамейки.

Ежедневно медики констатируют: заболеваемость ковидом растет. За сутки положительные тесты получают свыше 1000 жителей региона. Зимой, когда пик заболеваемости тоже был высоким, в медучреждениях скапливались огромные очереди.