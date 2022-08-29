В Воронежской области развернули почти 900 ковидных коек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

По состоянию на 29 августа в медучреждениях Воронежской области развернуто 854 ковидных койки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В 23 инфекционных стационарах перепрофилировано 726 коек, в четырех многопрофильных неинфекционных стационарах еще 128 коек. Из них сейчас занято пациентами 490.

– В медицинских организациях неинфекционного профиля оказывается экстренная помощь пациентам с COVID-19, состояние которых осложнено хроническими и иными острыми заболеваниями, – пояснили в облздраве.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Воронежской области положительные тесты на ковид получили 818 человек. Трое пациентов скончались от осложнений, вызванных этой опасной болезнью.