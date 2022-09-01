В центре Воронежа на три часа перекроют движение из-за аварийного клена

Движение в центре Воронежа перекроют 1 сентября с 9.00 до 12.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 1 сентября, с 9.00 до 12.00 перекроют движение автобусов и других машин на участке от улицы Карла Маркса до улицы 25 Октября. В мэрии объяснили причину – в это время будут спиливать аварийный клен на улице Театральной.

- Специалисты управление экологии будут осуществлять особый контроль хода выполнения работ, а также обеспечения сохранности здоровых деревьев, находящихся рядом, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, с 08:00 2 сентября до 20:00 10 октября из-за ремонта теплотрассы закроют движение автотранспорта на участке улицы Депутатской Советского района. Нельзя будет проехать от улицы Карла Либкнехта до дома № 11 по улице Депутатской. А с 31 августа на неопределенный срок перестали выходить на маршрут троллейбусы № 11. На их пути будут ликвидировать масштабную аварию на водопроводе.