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Общество30 августа 2022 16:43

В Воронеже на месяц закроют движение автомобилей по части улицы Депутатской

Ее откроют только вечером 10 октября
Юрий КОЗЛОВ
"Кирпич" на участке улицы Депутатской будет висеть чуть больше месяца.

"Кирпич" на участке улицы Депутатской будет висеть чуть больше месяца.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 08:00 2 сентября до 20:00 10 октября закроют движение автотранспорта на участке улицы Депутатской Советского района. Нельзя будет проехать от улицы Карла Либкнехта до дома № 11 по улице Депутатской.

- Причина закрытия движения – капитальный ремонт теплотрассы, который будут проводить в этом месте, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, с 31 августа перестанут ездить на неопределенный срок троллейбусы № 11. На их маршруте будут ликвидировать аварию на водопроводе специалисты «РВК-Воронеж».