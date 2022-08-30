В Воронеже на месяц закроют движение автомобилей по части улицы Депутатской

"Кирпич" на участке улицы Депутатской будет висеть чуть больше месяца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 08:00 2 сентября до 20:00 10 октября закроют движение автотранспорта на участке улицы Депутатской Советского района. Нельзя будет проехать от улицы Карла Либкнехта до дома № 11 по улице Депутатской.

- Причина закрытия движения – капитальный ремонт теплотрассы, который будут проводить в этом месте, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, с 31 августа перестанут ездить на неопределенный срок троллейбусы № 11. На их маршруте будут ликвидировать аварию на водопроводе специалисты «РВК-Воронеж».