В Воронеже с 31 августа перестанут ездить троллейбусы № 11

С 31 августа на неопределенный срок отключат контактную сеть на маршруте троллейбусов № 11. Естественно, «рогатые» перестанут ездить. На этот раз на его маршруте будут ликвидировать аварию на водопроводе специалисты «РВК-Воронеж».

Напомним, ранее троллейбусы № 11, обычно ездящие от ВАСО до остановки «Школа» в Северо-Восточном районе, делали перерыв в работе с конца мая до начала июля 2022 года. Только тогда причина была другая - ремонт теплотрассы № 3 на Ленинском проспекте, которую проводили специалисты «Квадры».