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Общество4 июля 2022 10:51

В Воронеже с 5 июля возобновят движение троллейбуса №11

Теплотрассу по ходу его маршрута восстановили
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже движение троллейбус №11, который курсирует по Левому берегу от остановки «ВАСО» до «Северо-Восточный район (ост. Школа)». Произошло это раньше намеченного срока. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, эти троллейбусы отменили еще в конце мая. Ограничение ввели из-за ремонта теплотрассы № 3 на Ленинском проспекте, которую проводили специалисты «Квадры».

Движение электротранспорта приостановили, потому что не было возможности объезда. Троллейбус оставался в депо больше месяца.