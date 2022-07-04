В Воронеже с 5 июля возобновят движение троллейбуса №11

Фото из архива КП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже движение троллейбус №11, который курсирует по Левому берегу от остановки «ВАСО» до «Северо-Восточный район (ост. Школа)». Произошло это раньше намеченного срока. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, эти троллейбусы отменили еще в конце мая. Ограничение ввели из-за ремонта теплотрассы № 3 на Ленинском проспекте, которую проводили специалисты «Квадры».

Движение электротранспорта приостановили, потому что не было возможности объезда. Троллейбус оставался в депо больше месяца.