В Воронеже приостановили движение троллейбуса № 11, который следовал по Левому берегу от авиационного завода до остановки «Школа» возле торгового центра «Максимир». Об этом сообщили в мэрии 14 января.Причиной неудобства стал ремонт на канализационной линии по улице Циолковского. Процедура безотлагательная, связанная с проведением аварийно-восстановительных работ. С сегодняшнего дня, 14 января, контактную сеть отключили. Как пояснили в мэрии, движение троллейбусного маршрута № 11 приостановили временно. О дате возобновления работы электротранспорта на направлении сообщат дополнительно.