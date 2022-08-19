Она гораздо симпатичнее: музыканты группы "Ария" сфотографировались со страшно красивой воронежской Аленкой

фото фестиваля Чернозем

Вечером 18 августа группа "Ария" провела саунд-чек перед выступлением на рок-фестивале "Чернозем", который стартует сегодня, 19 августа, за сити-парком "Град".

Музыканты похвалили оборудование фестивальной сцены, а заодно сфотографировались с новым символом опен-эйра - "страшно красивой" Аленкой, не прижившейся в Нововоронеже, а теперь завлекающей зрителей на рок-форум.

- Она гораздо симпатичнее, чем говорили - больше жути нагоняли! Очень самобытная девушка, - признался солист "Арии" Михаил Житняков.

"Ария" станет хедлайнером первого дня опен-эйра "Чернозема". Как признались музыканты, они сделают ставку на золотые хиты коллектива.