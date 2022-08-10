В Воронеже стало известно полное расписание фестиваля "Чернозем"

Бутусов выступит на "Черноземе"
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Организаторы рок-фестиваля «Чернозем-2022» озвучили окончательный список участников и лайн-ап. Выступления будут проходить по очереди на главной и малой сцене в течение трех дней с 13.30 до 22.00. Пускать на форум будут в 12.30.
19 августа
главная сцена
14:20 — Таймсквер
15:25 — Аффинаж
17:15 — F.P.G
18:40 — Наив с симфоническим оркестром
20:40 — Ария
малая сцена
13:50 — Флип
14:55 — Ртуть
16:05 — Особые гости
16:45 — Бригадный подряд
18:00 — Громыка
19:50 — Пионерлагерь Пыльная радуга
20 августа
главная сцена
4:10 — Мукка
15:20 — Маваши group
16:30 — Ундервуд
17:40 — Вячеслав Бутусов
20:30 — Сплин
малая сцена
13:40 — Лиана
14:50 — Сказки Черного города
15:50 — Обе-рек
17:10 — Фазы
19:00 — панк-опера "Кащей бессмертный"
21 августа
главная сцена
14:20 — Эпидемия
15:30 — Биртман
17:00 — Северный флот
19:20 — 25/17
21:00 — Симфоническое КИНО
малая сцена
13:40 — 5 минут
15:00 — Grottesque
16:30 — Нуки
17:50 — Smex
18:40 — Гудтаймс
20:20 — План Ломоносова
Напомним, из-за своей позиции относительно СВО на "Черноземе" не выступят "ДДТ" и "БИ-2".