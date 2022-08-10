В Воронеже стало известно полное расписание фестиваля "Чернозем"

Бутусов выступит на "Черноземе" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем-2022» озвучили окончательный список участников и лайн-ап. Выступления будут проходить по очереди на главной и малой сцене в течение трех дней с 13.30 до 22.00. Пускать на форум будут в 12.30.

19 августа

главная сцена

14:20 — Таймсквер

15:25 — Аффинаж

17:15 — F.P.G

18:40 — Наив с симфоническим оркестром

20:40 — Ария

малая сцена

13:50 — Флип

14:55 — Ртуть

16:05 — Особые гости

16:45 — Бригадный подряд

18:00 — Громыка

19:50 — Пионерлагерь Пыльная радуга

20 августа

главная сцена

4:10 — Мукка

15:20 — Маваши group

16:30 — Ундервуд

17:40 — Вячеслав Бутусов

20:30 — Сплин

малая сцена

13:40 — Лиана

14:50 — Сказки Черного города

15:50 — Обе-рек

17:10 — Фазы

19:00 — панк-опера "Кащей бессмертный"

21 августа

главная сцена

14:20 — Эпидемия

15:30 — Биртман

17:00 — Северный флот

19:20 — 25/17

21:00 — Симфоническое КИНО

малая сцена

13:40 — 5 минут

15:00 — Grottesque

16:30 — Нуки

17:50 — Smex

18:40 — Гудтаймс

20:20 — План Ломоносова

Напомним, из-за своей позиции относительно СВО на "Черноземе" не выступят "ДДТ" и "БИ-2".