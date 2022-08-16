В Воронеже бывшему студенту медуниверситета, зарезавшему своего соперника 11 ударами ножа, отменили приговор

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Обвинительный приговор Назару Жирову, которого осудили на девять лет за убийство 20-летнего студента Воронежского медуниверситета Ивана Баранова, отменили. Такое решение принял первый кассационный суд общей юрисдикции. Об этом рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда 16 августа.

Там уточнили, что пока официального документа из кассационной инстанции в суд не поступило. Поэтому неизвестно, в связи с чем дело было отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, эта трагедия случилась в ноябре 2019 года. Парни повздорили из-за девушки. Иван Баранов вызвал своего соперника на мужской разговор, для этого приехал к нему домой на улицу Минская. Когда тот вышел, ударил первым. И в ответ был зарезан. Эксперты насчитали на его теле 11 ранений, одно из них прямо в сердце. Дело слушалось с присяжными заседателями. Парень не признал себя виновным. Его в итоге осудили за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на 9 лет.