«Он учился на медика и знал, куда бил»: родители зарезанного в Воронеже студента добиваются справедливого суда над убийцей

Туристический нож и 11 ударов. Одно из ранений - в сердце. Что заставило пойти на такое: ревность или состояние аффекта? Желание покалечить или самозащита?

В редакцию «КП-Воронеж» обратились родители погибшего от этих самых 11 ножевых. Они боятся, что исход дела будет несправедливым и убийца их сына не понесет заслуженного наказания. Мы рассказываем, что произошло в ту ночь, с их слов.

Пришел на встречу с ножом

25 ноября 2019 года в час ночи два студента - второго и четвертого курсов - медицинского университета встретились на улице Минской в Воронеже, чтобы поговорить с глазу на глаз. Причиной стала девушка. Ее имя Маша. Эльдару (имя изменено - ред.) в эту ночь исполнилось 19. А Ивану было 20. Разница в возрасте между парнями небольшая, так как Иван пошел в школу с шести лет.

Написал первым Иван. Не угрожал. Просто пояснил, о ком он хочет поговорить. А Эльдар назначил место у своего дома и сказал, что будет ждать его через 25 минут.

Ивана привезли друзья, но с ним не пошли - остались ждать в машине. Ведь встреча была один на один.

Сразу же между парнями разгорелся конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. Иван замахнулся Эльдару в лицо кулаком. Завязалась бойня. Другим словом это не назовешь. По версии следствия, Эльдар прятал раскладной нож в кармане. А в момент драки достал его и нанес 11 ранений Ивану. Одно из них пришлось прямо в сердце. Нож пронзил его насквозь, пробив ребро и повредив легкое.

- Случайным ни одно из ранений назвать нельзя: Эльдар, как студент-медик, неплохо знает анатомию и понимал куда бил, да еще и с такой силой, - уверены родители погибшего.

Медиков и полицию вызвали ребята, которые привезли Ивана. Но после таких ран выжить у парня не было никаких шансов. Скорая помощь приехала через 28 минут, хотя рядом находится больница «Электроника» - фактически через дорогу от дома на Минской, 69в, возле которого все случилось.

Эльдара, конечно, сразу задержали и посадили в СИЗО. А родителям Ивана о смерти сына сообщили его друзья. Полиция и следователи позвонили уже после возбуждения дела.

Неделю все соцсети пестрили фотографиями погибшего. Никто из знакомых не мог поверить в случившееся. Но это была не шутка.

«Ты что, не мужик?»

Так почему же два парня в одну ночь сломали себе жизнь?

Эльдар учился с Машей в одной группе на лечебном факультете и встречался с ней еще до Ивана. Отношения не сложились, и они расстались. Тогда девушка познакомилась с красавцем-четверокурсником со стоматологического. Для него эта встреча стала роковой.

Все два месяца их отношений Маша жаловалась на своего бывшего. Говорила, что он ее бил, домогался, угрожал. «Ты что, не мужик? Разберись, заступись за меня!» - говорила она Ивану каждый раз. Сначала парень просто пытался ее успокоить, но потом не выдержал и все-таки написал Эльдару… А дальше вы уже знаете.

Парень скончался до приезда скорой.Фото: Предоставлено родителями Ивана

Вместо убийства – превышение обороны?

По словам родителей Ивана, Эльдару наняли двух адвокатов, которые делают все возможное, чтобы переквалифицировать статью из 105 ч. 1 (убийство) в 108 ч. 1 (превышение необходимой обороны), они на полном серьезе ведут речь о самообороне.

- Расследование контролировать у нас не получается. За время следственных мероприятий мы постоянно испытывали неуверенность в том, что дело идет в нужном направлении. Не получили той поддержки от сотрудников следственного комитета, на которую рассчитывали, и вынуждены были обратиться за помощью к адвокатам, - рассказывают отец и мать Ивана.

«В лучшем случае ставят перед фактом»

Родители парня никого не обвиняют. Они просто хотят быть в курсе происходящего.

- Нам нужен справедливый суд. Для нас многое было непонятно в этом деле. Мы не знали, что нам делать. Если бы с самого начала нас вовремя уведомляли, информировали, держали в курсе всех событий, сообщали о том, какие экспертизы будут проводить, какие уже провели, мы бы были спокойней. Но нас, в лучшем случае, ставили перед фактом, - говорит мама Ивана.

Адвокат Алексей Петров, которому мы рассказали об этом случае и попросили прокомментировать ситуацию, поясняет, что фактически потерпевшие попали в ловушку системы. Ведь по закону до окончания следствия они не могут ознакомиться со всеми материалами дела.

- Зато они в праве изучать все результаты экспертиз, а также те моменты дела, в которых они принимали непосредственное участие. Например, протоколы показаний. Им не следовало в принципе так часто общаться со следователями, чтобы избежать давления и воздействия. Для этого как раз и существуют адвокаты, - разъясняет наш собеседник.

«Всегда любил и ревновал»

По словам родителей Ивана, во время допросов Эльдар заявил, что пытался оказать помощь парню, вызвать скорую. А нож взял, потому что испугался. Но ставшие свидетелями ребята уверены: такого не было.

Когда ему показали видео, то он воспользовался правом не свидетельствовать против себя по статье 51 Конституции. Вообще, свои действия парень объяснил тем, что все время любил Машу и ревновал ее. Получается, после расставания они до конца так и не выяснили отношения?

Эльдар свою вину в совершении преступления не признает. И похоже, не раскаивается в случившемся. Об этом свидетельствует его поведение в зале суда в ходе продления меры пресечения.

Тем временем в Следственном управлении СК РФ по Воронежской области нам сообщили:

- По результатам предварительного расследования подследственному предъявлено обвинение по статье по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). Уголовное дело находится в завершающей стадии расследования.

Ваня погиб, заступившись за девушку.Фото: Предоставлено родителями Ивана

«Один за меня погиб - второго посадят»

А что же Маша? В день смерти Ивана девушка вышла в прямой эфир в соцсети и заявила: «Красавчик с четвертого курса за меня погиб, а второго теперь посадят».

В своих показаниях полиции она поясняла, что в последнее время боялась Эльдара, считая его жестоким. Кстати, ранее, когда они встречались, Маша была вхожа в его семью и знакома с родителями. А Ивану представилась выдуманной фамилией, под которой зарегистрирована в соцсетях. Фактически он о ней ничего не знал.

После того как в вузе стало известно о произошедшем, девушке устроили бойкот. В итоге она забрала документы и уехала учиться к себе на родину, в другой регион.