В Воронеже бывший студент медуниверситета, зарезавший своего соперника 11 ударами ножа, получил почти максимальный срок

Адвокаты оставили Назара Ж. (крайний слева) выслушивать приговор в одиночестве. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 29 января, в Воронежском областном суде вынесли приговор по громкому делу об убийстве 20-летнего студента медуниверситета Ивана Баранова. Напомним, в ночь с 24 на 25 ноября 2019 года двое молодых людей выясняли отношения из-за девушки. Иван Баранов вызвал своего соперника Назара Ж. на мужской разговор, для этого приехал к нему домой на улицу Минская. Подождал, пока тот выйдет во двор. Ударил первым. И в ответ был в буквальном смысле зарезан. Как на бойне. Эксперты насчитали 11 ранений. Уже первое было смертельным. В сердце.

«ДРУЗЬЯ ВАНИ СКАЗАЛИ, ЧТО ПОСЛЕ ЖЕСТОКОГО УБИЙСТВА НАЗАР ВЕЛ СЕБЯ ОЧЕНЬ ХЛАДНОКРОВНО»

Родители Ивана – мама Ирина Горн и отчим Роман Горн – уверены, что тот, кто отправил в могилу их сына, делал это специально.

- Как врач, уверен, студент лечебного факультета, у которого одним из основных предметов была анатомия, не мог не знать, куда бьет. Он сознательно шел на то, чтобы лишить жизни Ваню, - уверен Роман Горн. – Взял с собой нож именно для этой цели. Причем после того, как Ваня ударил его в переносицу (у Назара разве что маленький синяк был), сразу схватился за будущее орудие убийства. Когда понял, что нож не раскрывается, отбежал за машины. Там понял, что с его холодным оружием все в порядке. И хладнокровно ждал, пока Ваня подойдет. И первый же удар нанес в самое сердце. А потом ударил еще 11 раз. Так, что Ваня просто изошел кровью, - практически половина всей, что была, вылилась на землю.

Маме убитого Ирине очень тяжело вспоминать все, что сопутствовало гибели ее сына. Но все же она рассказала:

- К сожалению, роковую роль сыграла эта девушка – Мария или Марика, как она себя называла. Та, с которой начал встречаться мой сын. Она превращала отношения в какие-то показушные. Просила целовать себя в университете. Явно, чтобы ее бывший Назар ревновал. Потом накручивала Ваню как могла. Якобы Назар ее преследует, бьет. Требовала «разобраться», говорила сыну: «Ты что не мужик?». Так было и в тот вечер, когда Ваня написал Назару, что нужно встретиться и поговорить. А когда уже все случилось, написала в соцсетях: «Красавчик Иван Баранов, за меня погиб, а другой сядет». После этого однокурсники организовали ей бойкот и потребовали, чтобы она убиралась из медуниверситета. Вскоре она, действительно, уехала. Видимо, в родной Геленджик. Кстати, оказалась, что Мария мало того, что встречалась с Назаром год еще до Вани, но и в гости к его семье ехала – чуть ли не как невеста.

Ирина продолжает. Теперь уже про Назара:

- Знаете, что меня поразило. Даже не столько жестокость. Хотя кем-надо быть, чтобы уже зная, что убил, продолжать наносить удары? Представляю, как Ване было больно, когда он умирал. Больше шокирована тем, как хладнокровно все это делал Назар. Друзья подбежали, когда Ваня уже умирал. И увидели, что Назар спокойно сложил нож. И сказал: «Все будет нормально, не сс…» (в переводе на приличный русский – успокойтесь – Ред.). Такие слова, когда уже наверняка знал, что убил человека. И все время следствия ни одного слова извинения. Вот что страшно. Может, неправильно воспитала сына? Ваня много работал волонтером, для него заступиться за женщину, если она просит, обязательно. Даже не обсуждалось. На похоронах был практически весь курс, включая иностранцев. И потом в день смерти Вани ко мне приезжали. Мой младший сын (ему сейчас семь лет) очень тяжело перенес смерть брата. До сих пор от шока не отошел. На кладбище говорил: «Ваня, встань». В школе любой конфликт теперь очень болезненно переживает. Вообще 2020 год для меня какой-то кошмарный. В сентябре папа умер, в декабре бывший муж – родной отец Вани. Он тоже сильно переживал смерть сына, уехал работать в Эфиопию по линии Красного Креста. Там и умер от инфаркта. Сама еле держусь.

Ирина и Роман Горн уверены: Назар убил их сына вполне сознательно. Фото: Юрий КОЗЛОВ

И когда на суде Ирина взяла слова, она сказала, как, по ее мнению, следует наказать Назара:

- Считаю, что по большому счету его нужно казнить. Раскаяния никакого не увидела, а значит, этот человек не может жить в обществе. Он для него опасен.

АДВОКАТ ЕВГЕНИЙ ПАНИН: «ЭТО БЫЛО ПРЕВЫШЕНИЕМ САМООБОРОНЫ»

Сторона защиты, естественно, пыталась представить это дело совсем в ином ключе. Адвокат Евгений Панин настаивал, что 11 ударов ножом – это, оказывается самооборона:

- Иван Баранов нанес удар первым. Наш подзащитный воспринял нападение как реальную угрозу жизни, поэтому и нанес эти удары. Считаем, что дело нужно переквалифицировать на часть 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны». Если бы Иван Баранов не напал, и преступления бы не было, и мы бы тут не собрались.

Назар Ж. вторит защитникам. По его версии, ситуация развивалась так:

- При встрече Иван сразу ударил меня. Я просто ношу нож с собой. И когда он меня под себя подмял, а он крупнее, практически неосознанно ударил его несколько раз. Потом попытался оказать первую помощь – зажал свитером рану. Сожалею о случившемся.

Впрочем, представитель прокуратуры Виталий Сидоров «только защищавшегося» молодого человека сразу разоблачил:

- Есть видео, на котором четко можно разглядеть, что Иван Баранов после того, как ударил Назара, отошел в сторону. То есть никакой угрозы жизни с его стороны не было. А затем последовали удары ножом. И еще хочу спросить подсудимого, готов ли он выплатить моральную компенсацию (по гражданскому иску Ирина Горн требовала три миллиона рублей- Ред)?

- У меня нет таких денег, - ответил Назар.

- Нет речи о том, что это нужно делать сейчас. В принципе вы готовы платить за то, что сделали? Ставили вопрос перед адвокатами, что нужно связаться с отцом и попросить, чтобы он предложил какую-то компенсацию?

- Нет, - признался Назар.

ПРИГОВОР АДВОКАТЫ СЛУШАТЬ НЕ СТАЛИ

Судья объявила перерыв, после которого огласит приговор. При вынесении решения приняли во внимание вердикт присяжных заседателей, вынесенный в среду, 27 января. Он гласил: Назар Ж. виновен, но заслуживает снисхождения. А значит, может получить только 2/3 от максимального срока. Видимо, свою роль сыграли положительные характеристики. До убийства Назар не был судим, вроде как не влезал в конфликты, хорошо (в школе даже отлично) учился. И по месту жительства ни в чем плохом замечен не был.

Вот только об убитом Иване Баранове сказали еще больше хорошего. Адвокат его матери Ирины Роман Салоутин рассказал, что Иван еще с детства был активистом, участвовал в олимпиадах по химии и биологии, причем вполне успешно. Много почетных грамот, благодарностей, всегда был готов помочь друзьям. Гордость мамы, одним словом. Только представьте, как ей сейчас тяжело.

На вторую часть заседания адвокаты Евгений Панин и все время молчавший Роман Глазьев не явились. Назар Ж. выслушивал приговор в одиночестве.

Судья Дарья Морозова назначила срок, который после решения присяжных можно назвать близким к максимальному. Назар Ж. получил девять лет колонии строгого режима. Учитывая, что он уже год и два месяца провел в СИЗО, реальный срок будет меньше. То есть примерно семь лет и десять месяцев. А вот сумма моральной компенсации была снижена. С трех до одного миллиона рублей.

Судья Дарья Морозова вынесла почти максимально суровый в такой ситуации приговор. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Назар Ж. заявил, что будет обжаловать приговор. Видимо, ранее он уже согласовал эту позицию с проигнорировавшими финальную часть суда адвокатами.

P.S. В гроб сыну Ирина Горн положила обручальное кольцо. Сказала, что так священник велел. Якобы положено неженатым. В жизни Иван все делал правильно. Была одна ошибка: не ту девушку себе выбрал. И она оказалась роковой.