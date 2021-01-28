В Воронеже присяжные посчитали, что юноша, зарезавший студента 11 ударами ножа, заслуживает снисхождения

Иван Баранов пошел на "разборку" с бывшим парнем своей девушки и был жестоко убит. Фото: предоставлено родителями Ивана.

В Воронежском областном суде состоялось выездное заседание по громкому делу об убийстве 20-летнего студента-медика. Напомним, Иван Баранов 25 ноября 2019 года в час ночи на улице Минской получил 11 ударов ножа от учащегося того же вуза и умер. Два студента медуниверситета пришли туда выяснять отношения из-за девушки.

По месту преступления дело должны были рассматривать в Железнодорожном районном суде. Однако решили, что предварительный вердикт вынесут присяжные. А подходящее помещение для них было только в Воронежском областном суде.

Мама убитого студента Ирина Горн опасалась, что решение присяжных может быть слишком мягким. И не зря. Почему-то люди с улицы решили, что студент, жестоко зарезавший соперника, заслуживает снисхождения, хотя и виновен. В результате теперь судья при окончательном вынесении приговора не может дать ему больше 2/3 от максимального срока. То есть возможное максимальное заключение снизилось с 15 до 10 лет.

Мать Ивана Баранова так отреагировала на это решение:

- Обидно, что убийца не признал свою вину, не раскаялся , не попросил прощения, не морального не материального ущерба( мне это не нужно это не верне т мне сына, но сам факт...). Если он за 14 месяцев ничего не осознал , то это потерянныи человек для общества. Это ужасно. Я истощена морально, физически и финансово. У меня в сентябре умер папа, от сердечного приступа, роднои отец Ивана умер в декабре от инфаркта… И какие то люди, которым не понять всю боль и трагедию, решили что он заслуживает снисхождения.

Между тем, девушка, из-за которой разгорелась роковая «разборка», вынуждена была уехать из Воронежа. Ей устроили бойкот в вузе, потому что узнали, что она подталкивала Ивана к крупному разговору со своим бывшим. То есть, фактически послала своего парня на смерть.