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В Воронеже присяжные посчитали, что юноша, зарезавший студента 11 ударами ножа, заслуживает снисхождения

В результате этот молодой человек может получить не больше 2/3 от максимального срока
Юрий КОЗЛОВ
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Иван Баранов пошел на "разборку" с бывшим парнем своей девушки и был жестоко убит.

Иван Баранов пошел на "разборку" с бывшим парнем своей девушки и был жестоко убит.

Фото: предоставлено родителями Ивана.

В Воронежском областном суде состоялось выездное заседание по громкому делу об убийстве 20-летнего студента-медика. Напомним, Иван Баранов 25 ноября 2019 года в час ночи на улице Минской получил 11 ударов ножа от учащегося того же вуза и умер. Два студента медуниверситета пришли туда выяснять отношения из-за девушки.

По месту преступления дело должны были рассматривать в Железнодорожном районном суде. Однако решили, что предварительный вердикт вынесут присяжные. А подходящее помещение для них было только в Воронежском областном суде.

Мама убитого студента Ирина Горн опасалась, что решение присяжных может быть слишком мягким. И не зря. Почему-то люди с улицы решили, что студент, жестоко зарезавший соперника, заслуживает снисхождения, хотя и виновен. В результате теперь судья при окончательном вынесении приговора не может дать ему больше 2/3 от максимального срока. То есть возможное максимальное заключение снизилось с 15 до 10 лет.

Мать Ивана Баранова так отреагировала на это решение:

- Обидно, что убийца не признал свою вину, не раскаялся , не попросил прощения, не морального не материального ущерба( мне это не нужно это не верне т мне сына, но сам факт...). Если он за 14 месяцев ничего не осознал , то это потерянныи человек для общества. Это ужасно. Я истощена морально, физически и финансово. У меня в сентябре умер папа, от сердечного приступа, роднои отец Ивана умер в декабре от инфаркта… И какие то люди, которым не понять всю боль и трагедию, решили что он заслуживает снисхождения.

Между тем, девушка, из-за которой разгорелась роковая «разборка», вынуждена была уехать из Воронежа. Ей устроили бойкот в вузе, потому что узнали, что она подталкивала Ивана к крупному разговору со своим бывшим. То есть, фактически послала своего парня на смерть.

Иван пошел на роковую встречу по настоянию своей девушки.

Иван пошел на роковую встречу по настоянию своей девушки.

Фото: предоставлено родителями Ивана.

Криминал