В Воронеже вынесли приговор матери, бросившей ночью годовалую дочь одну в коляске

Горе-мамаше предстоит много бесплатно поработать. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В мировом суде Левобережного района вынесли приговор 34-летней жительнице Воронежа. Женщина отвечала за то, что оставила ночью свою годовалую дочь одну в коляске.

22 августа 2020 года девочку обнаружили прохожие у дома № 37а по улице Писарева. Родителей ребенка долго искали, но в итоге в декабре того же года ее отдали в приемную семью.

Тем не менее розыски мамаши-«кукушки» продолжали. И в конце мая 2022 года ее все-таки нашли. Полицейские выяснили, что некая женщина в конце августа 2020 года пыталась оформить в детский дом ребенка, по приметам схожего с брошенной девочкой. При проверке оказалось, что 34-летняя местная жительница в мае 2019 года родила дочь. А потом решила отказаться от нее. Оформить ребенка в детский дом показалось ей слишком сложным, и она просто бросила дочку на улице. В итоге горе-мамашу задержали на квартире, которую он снимала со старшей дочерью на улице Рижской.

Женщину, кинувшую малютку-дочь как какой-нибудь неодушевленный предмет на улице, приговорили к 310 часам обязательных работ.