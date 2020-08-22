В Воронеже ищут родителей 1,5-годовалой девочки, оставленной ночью в коляске на улице

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Волонтеры поискового отряда "Лиза алерт" обратились к воронежцам за помощью в поиске родителей маленькой девочки, обнаруженной ночью на улице. 1,5 годовалая малышка находилась в коляске. Сейчас ребенок в медицинском учреждении.

У девочки темные глаза, русые волосы, она ростом 86 см. Кроха одета в розовую кофточку в крупный белый горох, белые штанишки в черную крапинку.

Если кому-то известно что-то о нахождении родителей ребенка, позвоните по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 89103487478.