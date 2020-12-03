В Воронеже девочке, брошенной в коляске, нашли приемных родителей

Имена и район проживания новых родителей девочки держат в строгом секрете. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Стало известно о том, что маленькую девочку, найденную в ночь на 22 августа у дома № 37а на улице Писарева в Левобережном районе, передали в приемную семью. Информацию подтвердили в региональном департаменте образования.

Напомним, девочку нашли в хорошей коляске, она была хорошо одета, ребенок привык у ласке. Она попала в детскую клиническую больницу № 2 в отделенииедля оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, несмотря на массу желающих ее удочерить или стать ее опекунами, родных ее более трех месяцев пытались отыскать. Была надежда на какую-то трагическую случайность, которая может все-таки благополучно разрешиться. Однако дальше тянуть уже не имело никакого смысла.

Теперь шансы снова обрести дочку у биологических родителей практически равны нулю. Если даже они объявятся, ребенка им уже не отдадут. Тем более, что всячески оберегают инкогнито новой семьи девочки.