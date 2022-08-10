Коронавирус в Воронежской области на утро 10 августа: 349 человек заболели, 1 умер

К осени наплыв ковидных больных снова может сильно возрасти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили суточные данные по заболеваемости ковидом в Воронежской области. Увы, количество заразившихся снова растет.

На этот раз на утро среды, 10 августа, ковидом заболели 349 человек (на начало дня 9 августа их было 305). 40 из них попали в больницы (9 августа сообщали о 27 госпитализированных). Всего за время пандемии заразившихся жителей Воронежской области стало уже 394 975.

Еще один человек умер от последствий ковида (также одна жертва была и на утро 9 августа). COVID-19 унес в могилу уже 8 364 наших земляков. При этом лишь 97 жителей Воронежской области выздоровели (при том, что на начало дня 9 августа от ковида избавились 185 человек).

Очень вероятен сценарий, о котором говорил губернатор Александр Гусев. Глава области уже сейчас рекомендовал носить маски в торговых заведениях и в общественном транспорте, а пенсионерам – стараться не посещать людные места. И не исключил, что при увеличении числа заболеваний будут вынуждены вернуться к прежним строгостям. В частности, могут ввести обязательное ношение масок при посещении административных зданий.