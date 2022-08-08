Губернатор Воронежской области анонсировал возможное возвращение масочного режима

Осенью снова придется носить маски? Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В понедельник, 8 августа, губернатор Александр Гусев провел заседание оперштаба, где обсуждали ухудшение ситуации с ковидом. Ранее санитарный врачи сообщали, что за сутки в нашем регионе вновь число зараженных превысило количество выздоровевших – 300 против 197 (при этом, правда, только 16 попали в больницы). Один пациент умер от осложнений ковида. Губернатор напомнил, что рост заболеваний COVID-19 идет не только в Воронежской области, но и в целом в России.

Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской Ольга Фуфаева сообщила, что с начала августа в нашем регионе ежесуточное число заболевших ковидом выросло в 1,8 раза. За последнюю неделю количество зараженных увеличилось на 53,6%. Поэтому санитарные врачи рекомендуют пенсионерам старше 65 лет воздержаться от поcещения мест, где собирается много народу.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин сообщил, что сейчас в больницах региона находятся 268 больных ковидом. В то же время он заявил, что медики не видят утяжеления протекания болезни.

Губернатор поручил увеличить объемы тестирования на COVID-19, а также обратил внимание на необходимость более частой санитарной обработки общественного транспорта. Александр Гусев также напомнил о необходимости использовать маски в маршрутках.

- Пока болезнь проходит в легкой форме, ОРВИ, нужно внимательно подходить к решению о госпитализации. По масочному режиму. Обязательным его пока делать не будем. Однако рекомендуем носить маски в местах массового скопления людей. В частности, на объектах торговли. Если на этой неделе будет еще увеличение, нужно принимать решение о ношении масок в административных зданиях, - сказал губернатор

Кроме того, на оперштабе еще раз подтвердили необходимость ревакцинации раз в полгода. Также на совещании решили рекомендовать организациям и ИП поддерживать уровень охвата вакцинации сотрудников на уровне не менее 80%.