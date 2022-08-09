Коронавирус в Воронежской области на утро 9 августа: 305 человек заразились, никто не умер

В больницы за сутки попали 27 жителей Воронежской области, у которых диагностировали заражение ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи сообщили данные по суточной заболеваемости ковидом в Воронежской области. Пока ситуация остается стабильной, хотя количество заражений в последнее время подросло.

На этот раз заболели ковидом 305 жителей Воронежской области (напомним, на утро 8 августа заражений было 300), при этом 27 человек попали в больницы (на начало дня 8 августа – 16). Их общее число с начала пандемии COVID-19 – 394 670.

За сутки никто не умер от последствий ковида (на утро 8 августа была одна жертва этой опасной болезни). В то же время еще 185 человек выздоровели (на начало дня 8 августа – 197).

Напомним, губернатор Александр Гусев не исключил частичное возвращение масочного режима, в частности, в административных зданиях в случае дальнейшего роста заболеваний COVID-19.