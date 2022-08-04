Найденного в Воронеже красноармейца похоронят в Кировской области

Андрея Лямина похоронят на аллее славы в городе Вятские Поляны Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

Останки красноармейца Андрея Лямина, найденные на улице Шишкова в Воронеже, отправили на родину в Кировскую область. Его похоронят в городе Вятские Поляны на Аллее Славы. Торжественная церемония состоится 8 августа. Об этом сообщил глава поискового отряда «Дон» Михаил Сегодин на своей странице в социальной сети в четверг, 4 августа.

Андрею Лямину 8 августа исполнилось бы 100 лет. Идентифицировать останки удалось по именной ложке. Красноармеец пролежал в воронежской земле 80 лет. Предположительно он погиб во время боев за Воронеж. По данным общественного объединения «Мемориал», Лямин числился пропавшим без вести с 12 июля 1942 года.

На родину останки забрал племянник Андрея Лямина Иван Умрилов. Он увидел в интернете сообщение поисковиков и приехал в Воронеж.

Напомним, вместе с Ляминым нашли еще троих красноармейцев, но узнать их имена не удалось. С останками обнаружили каски, подсумки для патронов к винтовке системы Мосина, четырехгранные штыки к винтовке, стеклянные фляжки, а также фрагменты обмундирования.