На Шишкова в Воронеже нашли пропавшего без вести в 1942 году красноармейца

Одного из бойцов удалось идентифицировать по именной ложке Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

На Шишкова у дома №142Б нашли останки четырех военнослужащих РККА. Работы там проводили представители поискового объединения «Дон». Теперь разыскивают возможных родственников одного из погибших бойцов. Об этом сообщил глава объединения Михаил Сегодин на своей странице в социальной сети в среду, 13 июля.

Вместе с останками обнаружили каски, подсумки для патронов к винтовке системы Мосина, четырехгранные штыки к винтовке, стеклянные фляжки, подписную ложку, а также фрагменты обмундирования. Предположительно военнослужащие погибли летом 1942 года во время боев за Воронеж.

По именной ложке удалось идентифицировать одного из бойцов. Его звали Лямин Андрей Иванович. Он родился в 1922 году в Вятскополянском районе Кировской области. Он числится пропавшим без вести с 12 июля 1942 года.