Нашлись родственники красноармейца, погибшего в боях за Воронеж

Андрея Лямина захоронят на родине в Кировской области Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

Нашлись родственники красноармейца Андрея Лямина, чьи останки обнаружили во время раскопок на улице Шишкова в Воронеже. На сообщение поисковиков откликнулся племянник Иван Умрилов. Об этом сообщил глава поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин на своей странице «ВКонтакте» во вторник, 19 июля.

Красноармеец пролежал в воронежской земле 80 лет. По данным общественного объединения «Мемориал», он пропал без вести 12 июля 1942 года. Интересно, что останки обнаружили 12 июля 2022 года. При этом 8 августа Лямину могло бы исполниться 100 лет.

Иван Умрилов рассказал, что красноармеец был младшим братом его мамы.

- Мама говорила, что он был самым отчаянным парнем в деревне, мог остановить за ремень молотилку, которую крутил локомотив. Еще мама говорила: когда пришла третья похоронка, уже слез не было у родителей, - рассказал племянник красноармейца. - Моя мама умерла в 2018 году в возрасте 92 лет. Девичья фамилия Лямина Васса Ивановна. Отец ее, Лямин Иван Дмитриевич (служил при царе моряком, 7 лет в Крондштате), мать Ольга Яковлевна. Дядя Андрей, был не женат и нет его фото. У него еще есть кроме меня племянники.

По желанию родственников Андрея Лямина торжественно захоронят на родине в Кировской области. Сейчас идет подготовка к передаче останков.

Напомним, останки удалось идентифицировать по именной ложке. Вместе с Ляминым нашли еще троих красноармейцев, но узнать их имена не удалось. Вместе с останками обнаружили каски, подсумки для патронов к винтовке системы Мосина, четырехгранные штыки к винтовке, стеклянные фляжки, а также фрагменты обмундирования. Предположительно военнослужащие погибли летом 1942 года во время боев за Воронеж.