Дошло до суда уголовное дело бывшего директора «Воронежгорэлектросети» Руслана Кочетова

Руслан Кочетов может и сесть в колонию на четыре года и отделаться условным сроком. Фото: из архива «КП»

В Центральном районном суде в ближайшие дни огласят приговор бывшему директору «Воронежская горэлектросети» (ВГЭС) Руслану Кочетову. Он ответит по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями. Теоретически Кочетову грозит до четырех лет лишения свободы, но он может отделаться и условным сроком.

По версии следствия, с середины 2018-го до начала 2019 года бывший топ-менеджер создал условия для формирования дополнительной кредиторской задолженности в виде штрафных санкций по основному долгу в размере более 68 миллионов рублей. Свою вину в этом Кочетов в ходе следствия не признавал.

По гораздо более серьезной статье проходят три других бывшим топ-менеджерам «Воронежской горэлектросети» - экс-гендиректор Александра Гаврилина и заместители Кочетова по финансовым и правовым вопросам Мария Аркатова и Денис Сапелкин. Их махинации с активами предприятия, которые привели к образованию кредиторской задолженности в 520 миллионов рублей, подпали под ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы). Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

В итоге Александр Гаврилин уже получил свои три года колонии и не сумел их обжаловать. Сапелкину сначала дали условный срок. Но приговор обжаловали и отправили его в колонию на год, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд над Марией Аркатовой пока еще не проходил.