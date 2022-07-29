Еще 198 жителей Воронежской области заразились ковидом

Победили болезнь 53 воронежца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки 198 жителей Воронежской области получили положительные тесты на ковид. При этом выздоровело всего 53 человека. Такие данные привел федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 29 июля.

В общей сложности количество заболевших достигло 391 900, а выздоровевших 382 079. С тяжелой формой заболевания госпитализировали за сутки 23 человека, а умер от инфекции один. В целом с начала пандемии ковид унес жизни 8 356 жителей Воронежской области. Днем ранее погибших в регионе не было. Тогда ковид диагностировали у 165 воронежцев.

Отметим, статистика по ковиду в Воронежской области растет четвертый день подряд. Врачи ожидают новой волны распространения инфекции. При этом большинство жителей региона выступают против повторного введения масочного режима. Такой ответ дали 49% опрошенных воронежцев.