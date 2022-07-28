Лишь 23% воронежцев поддержали введение масочного режима

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Против повторного введения масочного режима выступили 49% жителей Воронежской области. А одобрили его 23%. Результатами исследования в четверг, 28 июля, поделились в пресс-службе сервиса SuperJob.

Поддерживают масочный режим женщины, нежели мужчины (28% против 23%). При этом большее количество воронежцев, которые выступили за ношение масок оказались моложе 34 лет.

Среди тех, кто вакцинировался от коронавируса полгода и менее месяцев назад проголосовали «за» три человека из 10. Не желают возвращаться к масочному режиму и антипрививочники (11% воронежцев).

Отметим, что масочный режим ввели в регионе в мае 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Воронежцы носили маски в общественных местах, транспорте, магазинах и на работе.