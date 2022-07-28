В Воронежской области снова растет заболеваемость коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 165 жителей региона. Уже третий день подряд растут цифры по заболеваемости в регионе. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе 28 июля.

Госпитализация понадобилась 17 пациентам. Всего же с начала пандемии в области выявили уже более 391,7 тысячи случаев COVID-19.

Кроме того, в регионе третий день обошлось без летальных случаев среди заболевших ковидом. Кроме того, недуг победили еще 80 человек,