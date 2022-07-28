Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 9:53

В Воронежской области снова растет заболеваемость коронавирусом

При этом летальных исходов не фиксируется
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 165 жителей региона. Уже третий день подряд растут цифры по заболеваемости в регионе. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе 28 июля.

Госпитализация понадобилась 17 пациентам. Всего же с начала пандемии в области выявили уже более 391,7 тысячи случаев COVID-19.

Кроме того, в регионе третий день обошлось без летальных случаев среди заболевших ковидом. Кроме того, недуг победили еще 80 человек,