Коронавирус в Воронежской области на утро 22 июля: 109 человек заболели, никто не умер

В больницы за сутки попали всего 12 жителей Воронежской области, заразившихся ковидом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторые сутки подряд не вызывает особых опасений статистика по заболеваниям коронавирусом. На этот раз на утро пятницы, 22 июля, санитарные врачи сообщили о 109 новых заразившихся, лишь 12 из них попали в больницы. Напомним, 21 июля подхвативших заразу было 116, 23 из них были госпитализированы. Всего же за время пандемии коронавирусом заразились 391 008 жителей Воронежской области.

Вторые сутки подряд никто от последствий ковида не умирает. О последней смерти от осложнений коронавируса сообщали утром 20 июля.

Еще 147 жителей Воронежской области вылечились от коронавируса. На утро 21 июля их было больше – 163. Всего же за время пандемии от ковида избавились уже 381 473 наших земляка.