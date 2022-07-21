Коронавирус в Воронежской области на утро 21 июля: 116 человек заболели, никто не умер

Пока ситуация в ковидных стационарах хуже не становится. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили данные по заболеваниям коронавирусом на утро четверга, 21 июля. За сутки заразились 116 жителей Воронежской области, при этом лишь 23 из них были госпитализированы. Чуть больше заболевших было на утро 20 июля – 125. На данный момент общее число заразившихся коронавирусом с момента начала пандемии жителей Воронежской области – 390 899.

За последние сутки в нашем регионе никто не умер от осложнений ковида. Днем ранее был один смертельный случай.

В то же время еще 163 наши земляка выздоровели. На утро 20 июля победивших ковид было меньше – 133 человека. Всего за время пандемии с коронавирусом справились 381 326 жителей Воронежской области.