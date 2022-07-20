Ковидом заразились еще 125 жителей Воронежской области

16 воронежцев госпитализировали Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области за сутки положительные тесты на ковид получили 125 жителей. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 390 783. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в среду, 20 июля.

Госпитализация потребовалась 16 жителям региона. Умер за сутки от ковида один воронежец. Днем ранее жертв не было. В целом ковид унес жизни 8 354 человек.

Победили опасную инфекцию 133 воронежца. Днем ранее с больничного выписали 156. В общей сложности с вирусом справились 381 163 жителя региона.